Харьковские копы задержали "минера" студенческого общежития

Харьковский "минер" оказался пьяным мужчиной

В Харькове снова ищут взрывчатку. Фото: Нацполиция

В Харькове полиция задержала мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заявил о "минировании" студенческого общежития.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел 26 мая, когда копам пришло анонимное уведомление о взрывчатке в шестиэтажном здании.

На розыски бомбы была направлена следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники, которые обследовали дом общей площадью в 600 квадратных метров и прилегающую территорию в 800 квадратных метров, а также эвакуировали 180 человек.

Во время обследования никаких опасных предметов обнаружено не было. Позже копы сумели определить личность человека, который сообщение о ложном минировании. Подозреваемым оказался 39-летний харьковчанин, находившийся в состоянии сильного опьянения.

Было открыто уголовное производство по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан", которая грозит лишением свободы на срок до шести лет. Ведется досудебное расследование.

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве продолжают "минировать" общественные заведения. В соцсетях сообщалось, что были "заминированы" Киевская городская клиническая больница № 7 и родильный дом № 4. Из медицинских учреждений экстренно были эвакуированы люди. Например, тяжелобольные и пациенты после операции прямо на кроватях ждали, пока минеры проверят здание больницы.

Добавим, недавно в Днепре и Кривом Роге полицейские искали бомбы в ресторанах, отеле и кинотеатре. Мы также сообщали, что в Днепре за два дня лже-минеры сообщили о "бомбах" в 46 городских зданиях.

Кроме того, в Днепре мужчина может провести до шести лет за решеткой за 1700 гривен наживы. Такое наказание грозит местному жителю, который сообщил о минировании хозяйственного апелляционного суда. Деньги за сообщение он получил от знакомого: на часть средств приобрел старенький мобильный и сим-карту, а остальные – оставил себе. И исполнителя, и заказчика ложного минирования уже задержали.

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