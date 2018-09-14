Под Харьковом легковушка врезалась в остановку: погибла женщина

42-летняя женщина скончалась на месте ДТП, еще две – пострадали

В поселке Васищево под Харьковом легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, в результате чего одна женщина погибла, две – пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло сегодня около 15:45. По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля "Volkswagen", который двигался со стороны Харькова по трассе Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка, не справился с управлением. Легковушка съехала с проезжей части и врезалась в остановку общественного транспорта.

В результате аварии на месте происшествия погибла 42-летняя женщина. Также пострадали две женщины, 53 и 49 лет. Сейчас врачи оказывают пострадавшим медицинскую помощь, а диагнозы уточняются.

"Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются", – отметили в полиции.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

Кроме того, как рассказывал ранее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД. По его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.