Українська
$ 27,39
32,28
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Под Харьковом маршрутчики отказались выходить на рейсы

27 августа, 12:45

Руслан Ровик Руслан Ровик

Полицейские выводили пассажиров из маршруток за нарушение карантина

Под Харьковом, где копы провели рейды по рынкам и ресторанам, водители маршруток отказались выходить на работу. Причиной стали действия полиции, которая следила за выполнением карантинных ограничений.

Реклама

Об этом рассказал таксист из поселка Рогань, который пожелал остаться неизвестным, сообщает "Объектив".

"Маршрутчиков вынудили брать лишь сидячие места. Однако из-за того, что они не хотят воевать с людьми, потому что людям все равно нужно ехать и на работу, и домой, потому так и произошло. Водители автобусов решили оставить маршрут, потому что им дешевле сидеть дома", - объяснил он.

Ссылаясь на слова маршрутчиков, таксист заявил, что водителям угрожали штрафами, но не выписывали их. Проверку проводили сотрудники патрульной полиции и Укртрансбезопасности.

"Они проводят работу, поскольку есть постановление Кабмина, которое ограничивает количество людей, которые находятся в салоне автобуса – 50% от общего числа сидячих мест. Если водители нарушают, конечно, их привлекают к ответственности", - заявил спикер патрульной полиции Харьковской области Дмитрий Гайдук.

В тренде
В Крыму оккупанты делают из заповедной рощи свалку (фото)
Реклама

Ранее мы сообщали, что число заболевших COVID-19 в Харьковской области превысило восемь тысяч.

Также напомним, в Харькове после праздников опасаются вспышки коронавируса – медицинская система может не выдержать.

Кроме того, в Украине продают липовые справки об отсутствии COVID-19, подробности в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков маршрутка карантин харьковская область пассажиры маршрутчик
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Харьковской области вспышка COVID-19 произошла в психоневрологическом интернате
В Харьковской области вспышка COVID-19 произошла в психоневрологическом интернатеХарьков
"Состояние больных с COVID-19 меняется очень быстро": харьковский врач рассказала о ситуации в "инфекционке"Харьков
В Харькове ужесточили карантин: что запретили
В Харькове ужесточили карантин: что запретилиХарьков
Список
Список "красных" снова увеличился: в каких областях запретили смягчать карантинУкраина
Реанимация полностью заполнена: харьковский медик рассказала о ситуации в
Реанимация полностью заполнена: харьковский медик рассказала о ситуации в "инфекционке"Харьков
В Харьковской области пронесся песчаный смерч (видео)
В Харьковской области пронесся песчаный смерч (видео)Харьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять