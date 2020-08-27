Под Харьковом маршрутчики отказались выходить на рейсы

Полицейские выводили пассажиров из маршруток за нарушение карантина

Под Харьковом, где копы провели рейды по рынкам и ресторанам, водители маршруток отказались выходить на работу. Причиной стали действия полиции, которая следила за выполнением карантинных ограничений.

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Об этом рассказал таксист из поселка Рогань, который пожелал остаться неизвестным, сообщает "Объектив".

"Маршрутчиков вынудили брать лишь сидячие места. Однако из-за того, что они не хотят воевать с людьми, потому что людям все равно нужно ехать и на работу, и домой, потому так и произошло. Водители автобусов решили оставить маршрут, потому что им дешевле сидеть дома", - объяснил он.

Ссылаясь на слова маршрутчиков, таксист заявил, что водителям угрожали штрафами, но не выписывали их. Проверку проводили сотрудники патрульной полиции и Укртрансбезопасности.

"Они проводят работу, поскольку есть постановление Кабмина, которое ограничивает количество людей, которые находятся в салоне автобуса – 50% от общего числа сидячих мест. Если водители нарушают, конечно, их привлекают к ответственности", - заявил спикер патрульной полиции Харьковской области Дмитрий Гайдук.

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