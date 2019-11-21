Под Харьковом ночью взорвали банкомат: появились фото и видео

В селе Черкасская Лозовая под Харьковом ночь прошла неспокойно – на одной из улиц взорвали банкомат.
Как рассказали в пресс-службе местной полиции, копам о взрыве банкомата в здании на улице Первого мая сообщили в 3:15 21 ноября. Выяснилось, что в банкомат заложили самодельное взрывное устройство.
Копы уже взялись за расследование инцидента, преступников уже разыскивают.
Ранее в результате взрыва банкомата на улице Академика Вальтера в Харькове было похищено около 200 тыс. грн.
Также ранее в Харькове неизвестные подорвали банкомат в магазине на проспекте Победы. По заключению взрывотехников, внутри банкомата взорвали газовоздушную смесь.
А в Запорожье взорвали банкомат, установленный в магазине, на первом этаже жилого пятиэтажного здания, уничтожив при этом и магазин, где стоял аппарат. Фасад здания оказался серьезно поврежден, но удалось ли похитить деньги, не сообщалось.
Кроме того, в Днепре полицейские задержали троих молодчиков, которые подозреваются в ограблении десятка банкоматов.
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