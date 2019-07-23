Под Харьковом произошло серьезное ДТП: четверо травмированных

Пострадавшие оказались в больнице с тяжелыми черепно-мозговыми травмами

В ДТП под Харьковом серьезные травмы получили четыре человека. Фото: Нацполиция

Под Харьковом произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент случился 21 июля, около 21:30, на трассе Харьков – Красноград – Перещепино.

35-лений водитель автомобиля Volkswagen Passat наехал на препятствие, и в результате машина перевернулась. Автомобиль был сильно деформирован, а четыре человека, которые находились внутри, получили серьезные травмы.





Всем четверым поставили диагноз "черепно-мозговая травма", в тяжелом состоянии они были доставлены в больницу скорой и неотложной помощи.

Напомним, что, по данным Патрульной полиции Украины, за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 1331 человек.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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