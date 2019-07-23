Сделать стартовой
25,64
28,76
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

Под Харьковом произошло серьезное ДТП: четверо травмированных

23 июля, 11:44

Пострадавшие оказались в больнице с тяжелыми черепно-мозговыми травмами

В ДТП под Харьковом серьезные травмы получили четыре человека
В ДТП под Харьковом серьезные травмы получили четыре человека. Фото: Нацполиция

Под Харьковом произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент случился 21 июля, около 21:30, на трассе Харьков – Красноград – Перещепино.

35-лений водитель автомобиля Volkswagen Passat наехал на препятствие, и в результате машина перевернулась. Автомобиль был сильно деформирован, а четыре человека, которые находились внутри, получили серьезные травмы.

Всем четверым поставили диагноз "черепно-мозговая травма", в тяжелом состоянии они были доставлены в больницу скорой и неотложной помощи.

Напомним, что, по данным Патрульной полиции Украины, за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 1331 человек.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ДТП, Харьков, харьковская область

Вы сейчас просматриваете новость " Под Харьковом произошло серьезное ДТП: четверо травмированных". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Черновцах кандидат в депутаты устроил ДТП: был пьяным и матерился

Вчера, 18:52

За свои противоправные действия водитель получил три административных протокола и одно постановление

Лобовое столкновение в Тернопольской области: в больнице целая семья

Вчера, 18:20

На автодороге не разминулись Mercedes Sprinter и Mitsubishi

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Ученые назвали новую опасность смартфонов

Украинская певица с мамой попала в ДТП в Словакии (фото)

Продукты и элементы для роста волос

​Уровень моря поднимется на 2 метра

Стало известно, сколько стоила свадьба Тодоренко и Топалова

Мифы о йоге, в которые уже стыдно верить

В худи и без макияжа: как Алла Пугачева выглядит после праздников

Цифровой КСК: кому интересно и чего ожидать

Обнаружен белок, способный бороться с ВИЧ

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

Сегодня, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

21 июля, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

"Путин сказал: "Если бы Филарет возглавил РПЦ, Украина была бы наша": интервью с главой УПЦ КП, часть 2

21 июля, 07:26

Предстоятель — о том, как он был "кандидатом от Политбюро" и почему не смог возглавить Русскую православную церковь

Как слетать в отпуск-2019 подешевле: лайфхаки опытных путешественников

21 июля, 04:58

Из украинской столицы можно слетать в Софию за 23 евро, в сети подыскать бесплатные обзорные экскурсии по европейским городам, а ночевать — в хостеле

Ани Лорак перестала скрывать беременность

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

5 полезных свойств сала, которые тебя приятно удивят
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь