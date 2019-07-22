В Черновцах кандидат в депутаты устроил ДТП: был пьяным и матерился

За свои противоправные действия водитель получил три административных протокола и одно постановление

Фото: Facebook

В Черновцах один из кандидатов в депутаты устроил ДТП. Об этом сообщают в полиции Буковины.

"Нарушая правила дорожного движения, 64-летний житель Черновцов устроил ДТП и скрылся с места происшествия. Полицейские разыскали беглеца и составили на него за совершенные правонарушения 3 административных протокола и 1 постановление", – сказано в сообщении.

Также известно, что авария произошла вечером 21 июля. Кандидат передвигался на черной Mazda, мужчина был в нетрезвом состоянии, и чтобы избежать ответственности, вызвал на место происшествия "скорую". При этом, он грубил патрульным и даже матерился.

Ранее депутату райсовета на Закарпатье сожгли гостиничный комплекс.

Напомним, недавно в Черновицкой области не разминулись два микроавтобуса. В результате ДТП десять человек получили травмы.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 7776 аварий).

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Черновцах кандидат в депутаты устроил ДТП: был пьяным и матерился". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"