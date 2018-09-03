Под Харьковом во дворе жилого дома прогремел взрыв

В городе Мерефа Харьковской области во дворе жилого дома взорвалось самодельное взрывное устройство. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Инцидент произошел 2 сентября около 23:30. Как рассказал 42-летний владелец дома, неизвестные бросили во двор его домовладения предмет, в результате которого произошел взрыв. Как выяснилось позже, это было самодельное взрывное устройство.

"Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции. В настоящее время решается вопрос о ее квалификации по Уголовному кодексу Украины", – отметили в полиции.

На данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к инциденту людей.

Не так давно в одном из сел Глобинского района Полтавской области мужчина бросил во двор дома соседки гранату и сам пострадал от взрыва.

Кроме того, ранее во Львове, на улице Некрасова, в одной из квартир многоэтажного дома взорвалась граната. Из-за взрыва погиб мужчина, пострадала женщина.