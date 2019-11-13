Под Харьковом возле кладбища произошло тройное ДТП: есть пострадавший

Один из автомобилей вылетел в кювет

Фото: Twitter h_saltovka

Под Харьковом не поделили дорогу три автомобиля – один из них занесло в кювет.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, авария произошла на окружной дороге в районе 17-го кладбища. Там столкнулись Skoda, ВАЗ и ГАЗ-6611. Из-за столкновения грузовик вылетел в кювет.

В результате ДТП пострадал водитель грузовика. Его с травмами госпитализировали. На месте работала следственно-оперативная группа полиции.

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Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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