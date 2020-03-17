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Под Харьковом задержали юношу: подозревают в убийстве бабушки

17 марта, 03:05

Руслан Ровик

Копы задержали парня по подозрению в убийстве бабушки и поджоге ее дома

Под Харьковом полицейские задержали 17-летнего парня, которого подозревают в убийстве собственной бабушки.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, трагедия произошла в селе Манченки во время ссоры подростка с пожилой родственницей.

В ходе перепалки парень задушил пенсионерку, а потом поджег ее дом, чтобы скрыть следы преступления.

Тело 90-летней женщины было найдено во время тушения пожара. Вскоре силовики смогли задержать подозреваемого.

Было открыто уголовное производство по статье "убийство", фигуранта задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Напомним, ранее в Харькове задержали двоих подозреваемых в жестоком убийстве девушки, сожженное тело которой обнаружили в коллекторе.

Также мы сообщали о том, что в Одесской области 20-летняя девушка была убита за насмешки во время секса. По подозрению в этом преступлении был задержан молодой человек, односельчанин погибшей.

Кроме того, обезображенное тело женщины, без рук, ног и головы, нашли неподалеку озера в Кривом Роге.

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Харьков убийство внук убийца бабушка

Источник: Сегодня

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