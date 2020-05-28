Подозреваемая в убийстве дочери под Харьковом хотела выйти из СИЗО: что решил суд

В Харькове апелляционный суд отказался смягчить меру пресечения Татьяне Пьяновой, которую подозревают в жестоком убийстве своей 13-летней дочери Кристины, и оставил женщину в СИЗО.

Адвокат женщины просила сменить меру пресечения на домашний арест. Обосновала она это тем, что ее подзащитная не признает свою вину и характеризуется соседями положительно. Отметим, что пока психиатрическую экспертизу состояния Татьяны не проводили.

Напомним, в поселке Подворки, что под Харьковом, 30 апреля была задержана 38-летняя Татьяна Пьянова, которая шла по улице абсолютно голой, а в пакете несла отрезанную голову своей 13-летней дочери Кристины. Теперь Пьянову подозревают в том, что, находясь в своем доме, она нанесла дочери десятки ударов ножом по голове и лицу, а затем отрезала девочке голову.

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В свою очередь соседи рассказали сайту "Сегодня" о необычных вещах, которые происходили накануне убийства девочки. По их словам, Татьяна Пьянова отдала брату все иконы, а также накрыла зеркало черной тканью.

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