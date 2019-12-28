Поджег Харьковской ОГА: все подробности

Комментировать свои действия подозреваемый в поджоге отказался

/ Фото: facebook.com/suspilne.kharkiv

Неизвестный мужчина облил дверь Харьковской облгосадминистрации горючим веществом и поджег. Мужчину задержали нацгвардейци. Его мотивы пока не установили.

Видео: facebook.com/suspilne.kharkiv

Об этом сообщает Суспильне. Харьков в Facebook.

Предварительная информация, что возле ОГА могли гореть шины, не подтвердилась. Огонь под дверью Харьковской облгосадминистрации погасила охрана.

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Видео: t.me/kharkiv_1654

Об этом сообщил директор Департамента гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации Павел Пономаренко.

Задержанный после поджога облгосадминистрации опросили на месте происшествия, сообщает корреспондент Суспильного. Комментировать свои действия он отказался.

Мужчину доставят в Киевский отдел полиции в Харькове.

В результате поджога повреждены двери центрального входа в облгосадминистрации. На месте инцидента – несколько нарядов ДСНС, полиции.

Напомним, что ранее в Киеве парень облил себя горючим и поджег посреди зала игровых автоматов.

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