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Поджег Харьковской ОГА: все подробности

28 декабря, 01:26

Комментировать свои действия подозреваемый в поджоге отказался

/ Фото: facebook.com/suspilne.kharkiv

Неизвестный мужчина облил дверь Харьковской облгосадминистрации горючим веществом и поджег. Мужчину задержали нацгвардейци. Его мотивы пока не установили.

Видео: facebook.com/suspilne.kharkiv

Об этом сообщает Суспильне. Харьков в Facebook.

Предварительная информация, что возле ОГА могли гореть шины, не подтвердилась. Огонь под дверью Харьковской облгосадминистрации погасила охрана.

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Видео: t.me/kharkiv_1654

Об этом сообщил директор Департамента гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации Павел Пономаренко.

Задержанный после поджога облгосадминистрации опросили на месте происшествия, сообщает корреспондент Суспильного. Комментировать свои действия он отказался.

Мужчину доставят в Киевский отдел полиции в Харькове.

В результате поджога повреждены двери центрального входа в облгосадминистрации. На месте инцидента – несколько нарядов ДСНС, полиции.

Напомним, что ранее в Киеве парень облил себя горючим и поджег посреди зала игровых автоматов.

Ранее мы писали о том, что на Волыни в кабинет сельского главы бросили "коктейль Молотова".

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Харьков поджог полиция преступники ОГА харьковская ога

Источник: Сегодня

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