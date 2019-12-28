Поджег Харьковской ОГА: все подробности

Неизвестный мужчина облил дверь Харьковской облгосадминистрации горючим веществом и поджег. Мужчину задержали нацгвардейци. Его мотивы пока не установили.
Об этом сообщает Суспильне. Харьков в Facebook.
Предварительная информация, что возле ОГА могли гореть шины, не подтвердилась. Огонь под дверью Харьковской облгосадминистрации погасила охрана.
Об этом сообщил директор Департамента гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации Павел Пономаренко.
Задержанный после поджога облгосадминистрации опросили на месте происшествия, сообщает корреспондент Суспильного. Комментировать свои действия он отказался.
Мужчину доставят в Киевский отдел полиции в Харькове.
В результате поджога повреждены двери центрального входа в облгосадминистрации. На месте инцидента – несколько нарядов ДСНС, полиции.
Напомним, что ранее в Киеве парень облил себя горючим и поджег посреди зала игровых автоматов.
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