Похороны девочки, убитой под Харьковом: вспыхнул скандал сбора денег

В Харьковской области, где похоронили 13-летнюю Кристину Пьянову, в убийстве которой подозревают ее мать, разгорелся скандал вокруг сбора денег на церемонию прощания.

Об этом сообщили на местном новостном портале "ГородХ".

Сбором денег на похороны пришлось заниматься соседке, Светлане Перекрест, поскольку семья убитого ребенка была неблагополучной и средств у них не было.

После того, как нужная сумма была собрана, женщину обвинили в мошенничестве и ей пришлось оправдываться за свою инициативу.

"Объясню тем, кому больше заняться нечем, как лить грязь. В субботу (2 мая – Ред.) покупали одежду, в воскресенье (3 мая) купили на похороны свадебное платье. Думаете, сейчас легко найти это все?"- заявила она.

Соседка добавила, что 4 мая ей пришлось ехать к следователю с сестрой подозреваемой, чтобы решить вопрос, когда можно забрать и похоронить ребенка.

"Родителей у Тани нет. Я просто помогаю, они мои соседи, ребенок рос на моих глазах", - добавила женщина.

Напомним, о трагедии в селе Подворки стало известно 30 апреля. Утром соцсети "взорвала" новость, что по улице бегала обнаженная женщина с человеческой головой, а паблики заполнили жутчайшие фото и видео инцидента. Позже стало известно, что задержанную зовут Татьяна Пьянова и ей 38 лет.

Тело 13-летней Кристины Пьяновой обнаружил ее дядя и сообщил в полицию. Мать девочки задержали на два месяца без права внесения залога, в суде Татьяна Пьянова вела себя вызывающе и перебивала судью.

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