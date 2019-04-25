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Полиции Харькова представили нового руководителя

Сегодня, 12:32

Начальника представлял глава Нацполиции и замглавы МВД

Валерий Сокуренко
Валерий Сокуренко. Фото: Facebook

В Харькове был представлен новый руководитель областного управления Нацполиции – вместо Олега Беха, которого перевели в Одессу, ведомство возглавил Валерий Сокуренко.

Представляли новое начальство сотрудникам управления глава Нацполиции Сергей Князев и заместитель руководителя МВД Сергей Яровой, а также глава Харьковской ОГА Юлия Светличная, сообщили в пресс-службе ведомства

Новому руководителю харьковского "главка" – 54 года, он является генералом полиции третьего ранга, доктором юридических наук и заслуженным юристом Украины. До назначения работал ректором Харьковского национального университета внутренних дел.

"Валерий Сокуренко – опытный генерал, патриотический и ответственный человек, настоящий профессионал. Полностью поддерживаю такое назначение", – отметила губернатор.

Она также поблагодарила МВД и лично министра Арсена Авакова за профессиональную и качественную работу стражей порядка во время выборов и постоянную работу по обеспечению общественного порядка и безопасности в Харьковской области.

Сергей Яровой поблагодарил весь гарнизон харьковской полиции, Национальной гвардии, пограничников, Государственную службу по чрезвычайным ситуациям за мощную и серьезную работу, которая была проведена при обеспечении безопасности граждан при организации проведения выборов.

"Надеюсь, что, встречая все вызовы, которые нас ожидают, мы будем работать, как это было всегда. Надеюсь на понимание и ваш профессионализм", – отметил первый заместитель главы МВД.

Сергей Князев, выступая перед собравшимися, заявил, что харьковский гарнизон в Национальной полиции считают одним из самых мощных в стране.

В свою очередь, новый глава управления отметил, что Харьковский национальный университет внутренних дел, который он возглавлял, является составной харьковского гарнизона полиции.

"Я знаю личный состав гарнизона, те проблемы, которые есть в Харьковской области. Знают и меня. Есть коммуникация с другими силовыми структурами. Поэтому думаю, что мы приложим максимум усилий для того, чтобы харьковская полиция не работала хуже, чем работала до этого, а работала лучше", – сказал Валерий Сокуренко.

Между тем, бывший глава харьковской полиции Олег Бех поблагодарил личный состав и руководство региона за плодотворное сотрудничество.

"Никогда, ни разу не отказывала нам в помощи глава ХОГА, которая всегда была вместе с нами во всех сложных ситуациях, возникавших в области", – отметил Олег Бех.

Напомним, ранее начальник главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Дмитрий Головин подал рапорт об увольнении

Олег Бех – уроженец Крыма, в 2000 году окончил Национальную академию внутренних дел Украины по специальности "правоведение". В правоохранительных органах служит более 22 лет.

В 2010-2011 годах руководил антикоррупционным отделом при главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД, после возглавлял УБОПы в Ивано-Франковской, Николаевской и Одесской областях, а с ноября 2015-го года руководил полицией Полтавской области, с сентября 2017-го года – Харьковской.

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Тег Харьков, начальник, полиция, яровой, князев

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