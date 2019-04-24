Назначен новый глава полиции Одесской области

Прежний начальник Дмитрий Головин вчера подал рапорт об увольнении

Полицию Одесской области возглавит руководитель ГУ НПУ в Харьковской области Олег Бех. По предварительным данным, Олег Бех приступит к выполнению своих обязанностей уже сегодня, 24 апреля.

Как сообщалось, вчера начальник главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Дмитрий Головин подал рапорт об увольнении.

"Сегодня написал рапорт по собственному желанию, ждет рассмотрения. Я так для себя решил", - сообщил Головин.

Он не прокомментировал причины своей отставки.

Информация, кого назначат вместо Олега Беха на посту начальника ГУ НПУ в Харьковской области, пока что не известна – в пресс-службе ведомства сказали, что официальные сведения о кадровых перестановках у них отсутствуют, – передает od.oblast.online.

Олег Бех – уроженец Крыма. Имеет высшее юридическое образование — в 2000 году окончил Национальную академию внутренних дел Украины по специальности "правоведение". В правоохранительных органах служит более 22 лет. В 2010-2011 годах руководил антикоррупционным отделом при главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД, после возглавлял УБОПы в Ивано-Франковской, Николаевской и Одесской областях, а с ноября 2015-го года руководил полицией Полтавской области, с сентября 2017-го года – Харьковской.

Напомним, в Кабмине прокомментировали заявления об отставке трех губернаторов. Решение уйти со своих должностей приняли Олег Синютка, Алексей Савченко и Геннадий Москаль.

Как рассказал в комментарии сайту "Сегодня" директор Института мировой политики Евгений Магда, несмотря на массовую подачу заявлений об отставке, у нынешних глав областных государственных администраций есть шанс сохранить свои места.

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