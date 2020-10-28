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Взрыв в Харьковской области расследует полиция: новые фото и видео

28 октября, 14:21

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Пожар на месте инцидента уже потушили

Правоохранители в Харьковской области открыли уголовное производство по факту взрыва на газоперерабатывающей станции в Дергачевском районе.

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Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

/ Фото: Нацполиция

По данным пресс-службы, инцидент квалифицировали по ч. 2 ст. 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса Украины.

Видео: Веха Харьков
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Спасатели также рассказали, что пожар на газораспределительной подстанции ликвидировали в 13:30. Сейчас подразделения ГСЧС разбирают конструкции.

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/ Фото: Нацполиция

Ранее мы писали, что пока не известно точное количество людей, которые находились на станции до взрыва. Сейчас эта информация проверяется.

Также журналисты "Сегодня" узнали, как себя чувствуют пострадавшие после взрыва в Харьковской области.

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взрыв полиция харьковская область
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