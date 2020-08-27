Потерял деньги и боялся идти домой: в Харьковской области нашли пропавшего мальчика

В Харьковской области полицейские нашли пропавшего 12-летнего мальчика. Максима Левченко разыскивали больше суток.

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По словам местных копов, на поиски ребенка были направлены сотрудники Управления уголовного розыска областного главка полиции, ювенальной превенции, весь личный состав Нововодолажского отделения полиции, кинологи, волонтеры, охотники и местные жители. Также задействовали три самолета гражданской авиации.

Нашли же Максима возле родного села, в лесополосе. По словам ребенка, утром 26 августа он действительно пошел в магазин, но по дороге потерял деньги. Домой возвращаться мальчик не хотел, так как боялся, что его будут ругать. Он весь день бродил по селу, а потом начал прятаться в посадке.

Сейчас полицейские вернули беглеца домой. С ним уже провели профилактическую беседу.

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Напомним, недавно в Одесской области пропавшего без вести мальчика нашли мертвым. Тело ребенка обнаружили в пруду.

А в Киевской области 10-летний мальчик посреди ночи сбежал из дома. Чтобы найти ребенка, по тревоге подняли личный состав отделения полиции. Оказалось, что мать отругала мальчика за то, что он поздно вернулся домой. На что тот обиделся и убежал.

Кроме того, ранее в Киеве нашли трехлетнего мальчика:

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