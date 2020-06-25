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Поймали с поличным: в Харьковской области бывший военный продавал взрывчатку (фото)

25 июня, 14:51

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Мужчине теперь грозит до семи лет за решеткой

В Харьковской области полицейские задержали бывшего военного, который занимался продажей боеприпасов и взрывчатки. Об этом рассказали в пресс-службе местной полиции.

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Мужчину поймали с поличным. Он пытался продать семь тротиловых шашек, шесть электрических детонаторов и около килограмма пластида. За свой "товар" он хотел получить 3 тысячи долларов США.

Теперь бывшему военному грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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Напомним, ранее бывшего военнослужащего и его сообщника, которые продавали боеприпасы, полицейские задержали в Хмельницкой области.

Также мы сообщали, что в Одессе при попытке продать 15 гранат Ф-1 с запалами к ним задержали двоих военнослужащих Вооруженных сил Украины. Военные оценили стоимость боеприпасов в 14 тысяч гривен. Оружие они привезли с территории проведения ООС.

Кроме того, не так давно в Днепре полицейские задержали 52-летнюю женщину, которая торговала гранатами Ф-1 в подземном переходе. Позже в ее квартире обнаружили два гранатомета РПГ-26.

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