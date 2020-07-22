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Предположительному сообщнику "луцкого террориста" изберут меру пресечения

22 июля, 20:33

Елена Вус Елена Вус

Мужчине вручили подозрение

В среду, 22 июля, в Харькове сотрудники прокуратуры Харьковской области вручили подозрение в преступлении задержанному предположительному сообщнику "луцкого террориста" Максима Кривоша, захватившего в Луцке рейсовый автобус с 13 пассажирами.

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Об этом сообщил пресс-секретарь прокурора Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает УНИАН.

По его словам, 43-летнему Дмитрию Михайленко вручено подозрение в незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Кроме того, Чубенко рассказал, что обвинение планирует требовать меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без возможности внесения залога.

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"Луцкому террористу" сообщили о подозрении

Ранее стало больше известно о личности подозреваемого. 43-летний Дмитрий Михайленко был волонтером и мог привезти оружие из АТО. Отмечается, что в ходе обыска у него дома нашли оружие и боеприпасы. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания.

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Самому Максиму Кривошу следователи Службы безопасности Украины также уже сообщили о подозрении. Его подозревают в совершении террористического акта. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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