Луцкому террористу сообщили о подозрении

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения

Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении Максиму Кривошу, который 21 июля захватил заложников в Луцке. Его подозревают в совершении террористического акта.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

По данным следствия, мужчина захватил в Луцке рейсовый автобус пригородного сообщения с пассажирами и удерживал их в течение дня, выдвигая требования к президенту Владимиру Зеленскому и другим чиновникам.

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В процессе переговоров мужчина бросил в сторону правоохранителей гранату, посягая на их жизнь. После задержания у него изъят целый арсенал оружия и взрывчатки: автомат "АКС-74У", револьвер, гранаты наступательного действия "РГД-5.

Ранее мы сообщали, что Максим Кривош уже находился под наблюдением правоохранителей. Кроме того, задержанный в Харькове вероятный сообщник "луцкого террориста" был волонтером и мог привезти оружие из АТО.

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