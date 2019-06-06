Рабочее лето для харьковчан: где и сколько платят

На сборе урожая можно заработать 12 тысяч гривен, а в саду 450 гривен в день

В Харькове продавец мороженого может заработать 250 гривен в день. Фото: Таисия Ерохина, Сегодня

В Харькове на лето желающим предлагают дополнительную возможность заработать от трех до 12 тысяч гривен в месяц. Корреспонденты "Сегодня" подобрали самые актуальные вакансии. Как рассказали в областном центре занятости, работодатели уже разместили более 100 сезонных вакансий.

"Есть потребность в работниках различных отраслей, как в технических профессиях, так и в рабочих специальностях. Так, нужны инженеры, мастера, менеджеры, столяры, токари, слесари, электромонтеры, машинисты экскаватора или крана, водители автотранспортных средств", — перечислили в Центре.

Кроме того, есть спрос на продавцов, агрономов, работников фермерского хозяйства, овощеводов, озеленителей, дорожных и подсобных рабочих, укладчиков-упаковщиков. Зарплату предлагают от 4173 до 10 500 гривен, на полный и неполный рабочий день.

Нынешним летом открыли также необычную вакансию с зарплатой в 25 тысяч гривен: ООО "Невод" в Харькове ищет человека, который бы кормил и лечил рыбу в пруду, мог работать с микроскопом, наблюдать за гидрохимией, проводить профилактические работы и обслуживать бассейны.

ТОРГОВЛЯ.

Много предложений есть и на сетевых ресурсах поиска работы. К примеру, продавцам мороженого и прохладительных напитков в торговых точках обещают платить 250 гривен за рабочий день с 9:00 до 19:00.

А вот продавцам овощей, фруктов и ягод на рынках за смену, которая длится 8-11 часов, предлагают на 50 гривен больше. Продавцам сладкой ваты и вареной кукурузы в парках обещают заработок в 4000-6000 гривен в месяц с графиком работы — через неделю, однако рабочий день длится по 11 часов.

Популярные вакансии упаковщиков мороженого на специализированных предприятиях уже заняты, зато все еще актуальны предложения сбора улиток: желающие могут собирать брюхоногих в лесах области, правда, придется изрядно попотеть, ведь за кило моллюсков размером минимум в три сантиметра платят всего 5 гривен.

НА ЗЕМЛЕ.

Выполняя сезонную работу по сбору урожая, можно получить около 12 000 гривен за месяц. Так, в Краснокурском районе ищут сборщиков клубники, предлагая питание и крышу над головой. А сельхозпредприятию в селе Русские Тишки нужны бригады для сбора и обработки овощей, фруктов и ягод.

"Сбор малины у нас начинается с 15 июля. Первый сбор будет стоить по 10 грн за килограмм, последующие – 8-9 грн. Работать можно с 8:00 до 12:00 или с 8:00 до 16:00. За восемь часов в среднем удается собрать 40 кг малины, итого оплата будет 400 грн. Сбор проходит с понедельника по воскресенье, можно самому выбрать выходные. Жилье предоставляем бригадам из десяти человек", – рассказали на предприятии.

ЧАСТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Владельцы земельных участков также охотно приглашают трудиться садовников и рабочих.

"Нужен садовник, желательно мужчина с семьей. Жене можем предложить вакансию домработницы. У нас два небольших земельных участка, сад и клумбы, и полсотки возле частного дома. Нужна помощь в поливе, уходе два-три дня в неделю", – рассказал харьковчанин Алексей, который готов платить помощнику 450-500 грн за смену.

Кроме того, на покосе травы и уборке территории модно заработать 350—400 грн в день. Летом возрастает спрос и на услуги нянь: им платят 35-75 грн/час. Актуальными остаются и несколько вакансий для вожатых, аниматоров, поваров и педиатров с зарплатой от 3000 до 13 000 грн, которых ждут на работу в детских лагерях.

Напомним, что ранее в Украине подскочили оптовые цены на клубнику. Сезон этой ягоды вошел в самый разгар, но на прошлой неделе оптовые цены ягоду выросли в среднем в полтора раза. Как отмечают эксперты, начали поступать сообщения о том, что в южных регионах Украины фермеры продают клубнику по бросовым ценам, которые иногда снижались до 12-15 грн/кг. Кроме того, появилась информация о предложениях о продаже крупных партий дешевле 10 грн/кг, хотя, при этом, очевидно, что качественные параметры такой ягоды были невысокими.

В пик сезона по клубнику в Финляндии платят один евро, в Украине — втрое меньше. Но принцип работы одинаковый — больше соберешь, больше заработаешь. Однако за рубежом придется потратиться и на билеты, и на жилье, и на проезд, и на налоги.

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