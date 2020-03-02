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Расстрел патрульными авто в Харькове: в деле всплыли неожиданные детали

2 марта, 12:46

Татьяна Очеретяна

В крови у водителя выявлены каннабиоиды - психоактивные вещества

В Харькове адвокат полицейского, которого обвиняют в стрельбе по автомобилю в поле, уверяет, что водитель и пассажиры Subaru Forester были в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщил адвокат полицейского Ярослав Смелянский, пишет Newsroom.

"В момент инцидента в машине нарушителей находились три человека, а в больницу компания приехала вчетвером. Также удалось выяснить, что в крови мужчины, который сидел за рулем Subaru Forester и доставил раненого в медучреждение, были выявлены каннабиоиды, о чем имеется соответствующее заключение экспертизы. Аналогичные вещества выявили в крови остальных пассажиров иномарки", — отметил Смелянский.

В свою очередь водитель Subaru Forester рассказал, что он работает таксистом и перед происшествием знакомый попросил его забрать компанию из заведения, где те пили алкоголь. Водитель утверждает, что спиртное он не употребляет и согласился помочь компании, чтобы подзаработать.

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В патрульной полиции Харьковской области отметили, что водителю Subaru грозит штраф и лишение прав на год. Материалы дела направлены в Орджоникидзевский районный суд Харькова.

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Напомним, ранее сообщалось, что в результате стрельбы пострадал пассажир автомобиля. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полицейского, который применил огнестрельное оружие, уже задержали.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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