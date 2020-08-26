Українська
$ 27,44
32,41
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Реанимация полностью заполнена: харьковский медик рассказала о ситуации в "инфекционке"

26 августа, 09:32

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Больные в основном среднего возраста

В Украине продолжает бушевать коронавирусная инфекция. Из-за стремительного роста числа больных ситуация в Харьковской инфекционной больнице ухудшается – реанимация полностью заполнена, а больных COVID-19 приходиться лечить в других отделениях.

Реклама

Как рассказала руководительница областного лабораторного центра Любовь Махота, по состоянию на утро 25 августа, в областной "инфекционке" находились 229 пациентов, из них 26 новых госпитализированных за сутки.

"Средний возраст, это 60+, составляет 33%. Семеро детей до 18 лет и 24 человека – это 18-30", – сказала Махота, сообщает "Суспільне".

Она отметила, что большинство пациентов лечатся дома.

"12 мест в реанимации занято, но 17 человек подключены к ИВЛ. В связи с тем, что в реанимации мест мало, то пациенты подключаются к ИВЛ в отделениях. Там временно оборудованы реанимационные палаты", – рассказала заместитель директора больницы Валентина Маслова.

В тренде
Украинцы массово едут на отдых: трасса Киев – Одесса стоит в пробках (фото, видео)
Реклама

Напомним, за последние сутки, 25 августа, коронавирус диагностировали у более 170 жителей Харьковской области.

Также мы сообщали, что харьковские врачи уже заявляли о нехватке мест в реанимации. Медики предупреждали, что с темпами распространения коронавирусной инфекции вскоре могут не справиться.

Кроме того, в Украине продают липовые справки об отсутствии COVID-19, подробности в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков больницы лечение врачи харьковская область инфекция заражение коронавирус COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Харьковской области вспышка COVID-19 произошла в психоневрологическом интернате
В Харьковской области вспышка COVID-19 произошла в психоневрологическом интернатеХарьков
"Состояние больных с COVID-19 меняется очень быстро": харьковский врач рассказала о ситуации в "инфекционке"Харьков
В Харькове ужесточили карантин: что запретили
В Харькове ужесточили карантин: что запретилиХарьков
Список
Список "красных" снова увеличился: в каких областях запретили смягчать карантинУкраина
В Харьковской области пронесся песчаный смерч (видео)
В Харьковской области пронесся песчаный смерч (видео)Харьков
Следит ФСБ: в Харькове пенсионерка крушит камеры наблюдения (видео)
Следит ФСБ: в Харькове пенсионерка крушит камеры наблюдения (видео)Харьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять