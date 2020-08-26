Реанимация полностью заполнена: харьковский медик рассказала о ситуации в "инфекционке"

В Украине продолжает бушевать коронавирусная инфекция. Из-за стремительного роста числа больных ситуация в Харьковской инфекционной больнице ухудшается – реанимация полностью заполнена, а больных COVID-19 приходиться лечить в других отделениях.

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Как рассказала руководительница областного лабораторного центра Любовь Махота, по состоянию на утро 25 августа, в областной "инфекционке" находились 229 пациентов, из них 26 новых госпитализированных за сутки.

"Средний возраст, это 60+, составляет 33%. Семеро детей до 18 лет и 24 человека – это 18-30", – сказала Махота, сообщает "Суспільне".

Она отметила, что большинство пациентов лечатся дома.

"12 мест в реанимации занято, но 17 человек подключены к ИВЛ. В связи с тем, что в реанимации мест мало, то пациенты подключаются к ИВЛ в отделениях. Там временно оборудованы реанимационные палаты", – рассказала заместитель директора больницы Валентина Маслова.

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Напомним, за последние сутки, 25 августа, коронавирус диагностировали у более 170 жителей Харьковской области.

Также мы сообщали, что харьковские врачи уже заявляли о нехватке мест в реанимации. Медики предупреждали, что с темпами распространения коронавирусной инфекции вскоре могут не справиться.

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