Ремонт за 300 млн: в Харькове торжественно открыли филармонию

Первым произведением, исполненным на обновленной сцене, стала увертюра к опере "Тарас Бульба" Николая Лысенко

Ремонт за 300 млн: в Харькове торжественно открыли филармонию Таисия Ерохина 2019-02-18T23:59:00+02:00 Харьков Первым произведением, исполненным на обновленной сцене, стала увертюра к опере «Тарас Бульба» Николая Лысенко









В просторном зале Харьковской филармонии, где в свое время выступали Федор Шаляпин, Сергей Рахманинов и Петр Чайковский, снова звучит музыка. Спустя 13 лет, которые длилась реконструкция, Большой зал принял первых гостей. "Сегодня" побывала на торжественном открытии и узнала о технических преимуществах концертного зала экстра-класса и о том, чем музыканты собираются радовать слушателя.

Напомним, реконструкцию филармонии начали еще в 2006-м, однако несколько раз строительные работы замораживали из-за недостатка финансирования, поэтому активная фаза строительства развернулась только в 2015-м. На восстановление здания потратили 300 млн грн. В день открытия, которое решили устроить 14 февраля, зал на 777 посадочных мест был полон. А первым произведением, исполненным на обновленной сцене, стала увертюра к опере "Тарас Бульба" Николая Лысенко. Символично, что музыкальное произведение много лет назад впервые сыграли именно здесь.

Вместе с пышно убранным большим залом, где выступали именитые музыканты, для посетителей открылся целый комплекс, в который входят камерный зал и новое фойе. Гостям пришлось по вкусу и цветовое оформление: белоснежное просторное фойе с 3D-панно, малые залы в бордовых и изумрудных тонах с белыми колоннами и утонченной лепниной. Теперь все три зала филармонии, включая открытый в 2016 году органный, одновременно могут принимать 1500 человек.

Главное достижение "перезагрузки" комплекса — не только в том, что удалось восстановить по историческому подобию большой концертный зал, но и оснащение зала современными техническими средствами. По словам директора и главного дирижера филармонии Юрия Янко, акустика реконструированного зала не уступает лучшим европейским площадкам.

"Когда дирижируешь, просто не верится, что ты дома. Сегодня мы играем не просто в хорошем, с акустической точки зрения, зале, но в настоящем великолепии. Звучит все. Вся геометрия зала способствует распространению звука. Здесь настоящий дубовый паркет, деревянные кресла — все сделано для того, чтобы все звучало. И главное акустическое достижение — это специальная раковина на сцене", — рассказал он.

В восторге от зала и музыканты, которые играли здесь еще в 1960-х.

"Раньше сцена была глубокой, театральной, и звук уходил вверх, оставаясь в декорациях и занавесах. Сейчас просто невероятная акустика стала, потому что сделали "ракушку" — высокие панели на сцене, которые стоят за оркестром и отражают звук. Получается акустическая линза. Она потрясающе выручила акустические характеристики этого зала: оркестр звучит ровно, всех слышно", — рассказал нам концертмейстер, первая скрипка симфонического оркестра, народный артист Украины Игорь Шаповалов.

Он вспоминает, как много лет музыкантам приходилось играть там, где приютили, а теперь радуется, что оркестр наконец-то "осел".

Оркестровую яму тоже сделали необычной: конструкция — трехуровневая.

"Сейчас практически можно все на этой сцене сделать. Опускается часть сцены и превращается в яму, там садится оркестр и получается опера или оперетта, театральный спектакль", — говорит Шаповалов.

Теперь музыканты ждут полные залы и отзывчивую публику, как на открытии, ведь с такой поддержкой играется еще лучше. Здесь уверены, что в обновленной филармонии с удовольствием будут играть талантливые артисты со всего мира, одна загвоздка — в гонорарах.

"Если было бы меценатство, как в некоторых городах за рубежом, тогда бы поехали самые большие артисты и гастролеры. Это мы только по старой привычке играем почти бесплатно", — говорит Шаповалов.

Первый концерт — с Чайковским

Долгожданный концерт в современном концертном зале харьковчане смогут услышать уже завтра, 19 февраля. В этот вечер для любителей классической музыки прозвучат произведения композиторов романтической эпохи: Симфония №8 Франца Шуберта, "Танец скоморохов" из сказки "Снегурочка", написанная Петром Чайковским, и его же Концерт для скрипки с оркестром. Приглашенный солист — 19-летний скрипач Дмитрий Удовиченко, который родился в Харькове, а сейчас учится в Folkwang Universitay der Kunste в Германии. Юноша — лауреат более десяти престижных музыкальных конкурсов, солировал с первоклассными оркестрами Украины, Германии, Литвы, России и выступал в зале Парижской консерватории.

Ранее мы писали, что Порошенко в Харькове открыл филармонию.

Напомним, что во время масштабной реконструкции зданию вернули прежний облик – во время работ пытались сохранить внешний вид и атмосферу, а скульптуры и роспись золотом воспроизводили по старым фотографиям и эскизам.

За более чем сто лет областная филармония впервые пережила капитальный ремонт. В здании появились новые залы, оборудование и прекрасная акустика.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Ремонт за 300 млн: в Харькове торжественно открыли филармонию". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.