В Харькове за 300 миллионов отреставрировали областную филармонию

При реконструкции всячески пытались сохранить оригинал - гипсовые скульптуры и росписи золотом воспроизводили по старым фото и эскизам

В Харькове за 300 миллионов отреставрировали областную филармонию 2019-02-06T23:58:00+02:00 Харьков При реконструкции всячески пытались сохранить оригинал - гипсовые скульптуры и росписи золотом воспроизводили по старым фото и эскизам

Новые залы, оборудование и прекрасная акустика. В Харькове закончили реставрировать областную филармонию. Это ее первый за сто лет капитальный ремонт.

Госпожа Александра музыкант в третьем поколении. И уже 46 лет в харьковской филармонии. Радуется: в новом помещении прекрасная акустика. Даже в холле. А недавно...

"Страшно даже вспоминать. В холоде. Нас перебрасывали из одного места в другое. И вот наконец-то я дожила до счастливых дней. Для меня это такое потрясение, такое открытие. Прямо бальзам на душу", – рассказывает арфистка Александра Дяченко.

Зданию более ста лет, это памятник архитектуры. Поэтому при реконструкции всячески пытались сохранить оригинал. Гипсовые скульптуры и росписи золотом воспроизводили по старым фото и эскизам. Почти все сделано руками украинцев.

"Кресла делала харьковская фабрика. Люстры делали в Тернополе по эскизам. Реставрировали люстру, которой 150 лет. И паркет полностью украинский", – говорит главный прораб Сергей Ломакин.

Главная сцена в форме ракушки. Звук распределяется по всему залу. И ни одна нота не пролетит мимо ушей ценителей музыки.

"Звучит все. Наши пращуры постарались. Вся геометрия зала способствует звуку. Главное достижение акустическое, то что есть ракушка. Мы единственные в этом роде в Украине", – признается директор Харьковской областной филармонии Юрий Янко.

В филармонии могут давать концерты одновременно в трех залах. В этом главном, камерном и органном. А это полторы тысячи зрителей.

Реконструкция, которую ждали более десяти лет, длилась чуть более двух. Потратили триста миллионов гривен. Часть средств поступила из государственного бюджета, остальные из областного.

"Уже закончились основные работы, завершаем детали, и 14 февраля будет звучать долгожданный концерт в этих стенах. Многие не верили, многие очень долго ждал, но мы свои планы не меняет и слово держим. И сегодняшний день это доказывает", – говорит председатель Харьковской облдержадминистрации Юлия Светличная.

И хотя репертуара первого концерта музыканты не разглашают, для "Сегодня" оркестр филармонии сыграл вальс Хачатуряна "Маскарад".

Как сообщалось, в Харькове готовятся к открытию обновленной филармонии. До конца года планируют закончить ремонт филармонии, который длился более 10 лет.

Ранее мы писали, что в Харькове полным ходом идет долгожданная реконструкция филармонии, которую харьковчанам обещали десять лет. Справиться обещают за два года.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове за 300 миллионов отреставрировали областную филармонию". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...