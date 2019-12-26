Семья из Германии "усыновила" собаку-инвалида из Харькова: видео

Пса, который не может пользоваться задними лапами, забрала немецкая семья

Семья из Германии решила приютить собаку с инвалидностью из Харькова: пес по кличке Габен уже осваивается в новом доме.

Как сообщили в харьковской службе спасения животных, собака попала к ним после того, как у нее начались проблемы со здоровьем, и она перестала становиться на задние лапы.

Когда породистому псу стали искать новых хозяев, его заметила пара иностранцев. Перед тем, как забрать собаку к себе, немцам пришлось пройти серьезную проверку.

"Стелла и Кристиан ждали четыре месяца, пока готовились документы. Женщина работает в детском саду, куда ходят малыши с ограниченными возможностями. И она искала именно такую ​​собаку как Габен, с особенностью, чтобы дети имели возможность общаться с собакой и видеть положительный пример", – рассказывают в Службе спасения животных.

Реклама

Немцы договорились с директором детского учреждения, но на этом точку не поставили. В заведение нагрянул специальный инспектор, который объяснил, какие условия нужно создать для собаки и насколько важно ее не перегружать.

Посла этого для Габена организовали отдельное пространство, где он сможет отдыхать.

"Также Стелла готова была уменьшить часы работы, если собаке не понравится в детсаду. Семья ждала его как ребенка – купили пару свитеров, памперсы, коляску. А на табло у телевизора, где написано, кто живет в этом доме, есть надпись: "Кристиан, Стелла и Габен", – отметили в Службе спасения.

Напомним, ранее в Харькове освободили из плена шестерых собак – голодных, слабых и напуганных . Младшая сестра позвала ветеринаров, чтобы спасли животных, которых "приютила" старшая. Новости "Сегодня" поговорили с соседями и отправились к спасенным животным.

Также мы писали о том, что в Киеве девушка бросила в съемной квартире песика и 40 котов. Куда подевалась владелица – неизвестно. Предполагают, что она разводила животных, ведь среди них оказалось немало породистых.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама