Сессия горсовета Харькова: активисты требовали выполнить решение суда и заморозить тарифы

Больше часа длилось противостояние в сессионном зале: харьковчане выкрикивали требования о соблюдении закона

Трибуну блокировали трижды. Фото: nakipelo.ua.

Сессия горсовета Харькова: активисты требовали выполнить решение суда и заморозить тарифы Оксана Козлова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6ef/072/5c76ef072ec06.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6ef/072/5c76ef072ec06.png 2019-02-27T22:00:00+02:00 Харьков Больше часа длилось противостояние в сессионном зале: харьковчане выкрикивали требования о соблюдении закона

Очередная сессия Харьковского горсовета, которую провели в среду, 27 февраля, проходила под присмотром правоохранителей и под требования харьковчан выполнить решение суда о снижении тарифов на проезд в городском электротранспорте.

Приступить к работе депутаты горсовета смогли только спустя полтора часа после анонсированного начала сессии. Сначала поступило сообщение о минировании здания горсовета, которое оказалось ложным. Затем мэр Геннадий Кернес трижды объявлял перерыв, так как активисты, которые смогли попасть в сессионный зал, заблокировали трибуну.

Внефракционный депутат Игорь Черняк попросил мэра "не заниматься манипуляциями", а выполнить решение суда. Больше часа длилось противостояние в сессионном зале: пришедшие харьковчане выкрикивали требования о соблюдении закона. Сессию все же продолжили под скандирование. А после того как мэр нецензурно обозвал экс-депутата горсовета Дмитрия Маринина, часть активистов и депутатов вышли и присоединились на улице к пикетчикам.

На повестке дня сессии было 86 вопросов, проголосовать за которые успели за полтора часа. Избранники разрешили мэру подписать Соглашение о проведении Суперкубка УЕФА в 2021 году, утвердили отчеты об исполнении бюджета-2018 и работе органов исполнительной власти, проекты-победители бюджета участия. Вчера рассматривали депутаты и вопрос стоимости проезда: 50 избранников из 80 зарегистрировавшихся проголосовали за утвержденные ранее тарифы: 6 грн в трамваях и троллейбусах, 8 грн — в метро.

Ранее мы писали, о планах Харькова на год Свиньи: поднимут зарплаты и отремонтируют дороги. Депутаты согласились, что в 2019 году базовая сумма на нужды региона составит почти 13,5 млрд грн.

Тем временем, открылась 10-я сессия Верховной Рады. На открытие новой сессии парламента в сессионный зал пришли Гройсман и ряд чиновников:

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