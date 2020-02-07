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Сильнейший гололед и снеговые сугробы: что происходит на дорогах Харьковской области (фото, видео)

7 февраля, 11:25

Ночью в регионе бушевал сильный ветер

Фото: kh.ukravtodor.gov.ua

Фото: kh.ukravtodor.gov.ua

В Харьковской области продолжает бушевать непогода. На дорогах региона царит гололед и их засыпает снегом.

В областном управлении Службы автомобильных дорог рассказали, что снег начал идти на северо-западе области вечером 6 февраля, а к сегодняшнему утру распространился по всему региону. Кроме того, ночью усилился ветер, порывы достигали до 20 м \ с.

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В связи с ситуацией на дороги области выехала снегоуборочная техника. Сейчас на трассах работают 138 единиц спецтехники и 175 рабочих. Они чистят проезжую часть и устраняют гололед.

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Фото: "Сегодня"

По прогнозам синоптиков, осадки в Харьковской области прекратятся до 12:00.

Ранее мы писали, что в Украине из-за ураганного ветра и налипания мокрого снега без электроснабжения остались 203 населенных пунктов в восьми областях.

Также мы сообщали, что в Одессе 6 февраля бушевал ураганный ветер – он срывал со зданий крыши и валил деревья. В городе из-за непогоды упали 38 деревьев. А в Николаеве снежная буря повалила деревья, повредила авто и остановила фуры. В то же время в горах уже выпало до полуметра снега.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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