Скоробагач выписался из больницы и рассказал, как тяжело болел COVID-19

Заместителя главы Харьковского областного совета Владимира Скоробагача, который инфицировался коронавирусом, выписали после лечения от COVID-19. В государственной Александровской больнице в Киеве он провел две недели.

Выписали Скоробогача еще в пятницу, 3 апреля. Сейчас чиновник находится на самоизоляции в Киевской области и ждет результатов окончательного теста на коронавирус, передает KHARKIV Today.

"Вчера сдал тест: чтобы понять, что я здоров, нужно сдать два теста подряд, и они должны быть отрицательными, это по протоколу. На данный момент у меня температуры нет, чувствую себя хорошо, тот острый период уже миновал. Поэтому сейчас восстанавливаюсь, пью витамины, ем фрукты, потому что две недели употребления антибиотиков и разных противовирусных препаратов в большой дозе как-то сказывается на организме. Тем более у меня двухсторонняя пневмония была. Я еще слабенький такой", — рассказал KHARKIV Today замглавы Харьковского облсовета.

По словам Владимира Скоробагача, его жена, у которой также обнаружили коронавирус, чувствует себя хорошо. Она перенесла болезнь легче.

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"Женщины переносят этот вирус как-то легче, гораздо легче. Потому что везде в реанимации в тяжелом состоянии мужчины, одну девочку только видел 19-ти лет в тяжелом состоянии", — пояснил он.

Замглавы Харьковского облсовета ждет результат теста на COVID-19 сегодня, 9 апреля.

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"Мне чего-то кажется, что он будет положительным. Я тяжело болел, наверное, скорее всего, он есть. Я, в принципе, поступил тяжелый в инфекционную больницу, там было три человека таких", — сообщил Скоробагач.

Напомним, Владимир Скоробагач самоизолировался после того, как у него после поездки в Европу в начале марта повысилась температура. Он сделал пять тестов на коронавирус, четыре из которых показали негативный результат.

Пятый тест таки подтвердил 23 марта у чиновника COVID-19. А 21 марта коронавирус выявили и у жены Скоробагача — Виктории.

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