У жены харьковского чиновника обнаружили коронавирус: как чувствуют себя супруги

Сейчас женщина находится на самоизоляции

Заместитель председателя Харьковского облсовета Владимир Скоробагач находится в больнице после того, как его самочувствие ухудшилось. Об этом рассказала пресс-секретарь депутата Виктория Петрухина, пишет "Depo.Харьков".

По ее словам, вирус COVID-19 вчера, 20 марта, подтвердили у жены Владимира Скоробагача, 37-летней Виктории Скоробагач.

"Она дома на самоизоляции, чувствует себя хорошо. Вчера еще раз сдала тест", - сказала Петрухина.

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В то же время, отметила Петрухина, самого Скоробагача вчера госпитализировали в Киеве.

"Он стал хуже себя чувствовать, вечером вчера его госпитализировали. Чувствует себя не очень", - сказала она.

У Скоробагача на это время тестами не подтвержден вирус COVID-19. Однако вчера он еще раз сдал анализы.

Напомним, согласно последним данным, в Украине подтвержден 41 случай COVID-19. Новые случаи зафиксированы в Киевской (1) и Тернопольской (1) областях. Сейчас в стране 3 летальных исхода от коронавируса.

В связи с быстрым распространением инфекции Кабмин объявил режим чрезвычайной ситуации в Киеве и Ивано-Франковской области. Однако никаких новых ограничений пока не предвидится.

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