Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,8
30,09

У жены харьковского чиновника обнаружили коронавирус: как чувствуют себя супруги

21 марта, 10:28

Татьяна Очеретяна

Сейчас женщина находится на самоизоляции

Заместитель председателя Харьковского облсовета Владимир Скоробагач находится в больнице после того, как его самочувствие ухудшилось. Об этом рассказала пресс-секретарь депутата Виктория Петрухина, пишет "Depo.Харьков".

По ее словам, вирус COVID-19 вчера, 20 марта, подтвердили у жены Владимира Скоробагача, 37-летней Виктории Скоробагач.

"Она дома на самоизоляции, чувствует себя хорошо. Вчера еще раз сдала тест", - сказала Петрухина.

Реклама

В то же время, отметила Петрухина, самого Скоробагача вчера госпитализировали в Киеве.

"Он стал хуже себя чувствовать, вечером вчера его госпитализировали. Чувствует себя не очень", - сказала она.

В тренде
На Донбассе ВСУ понесли серьезные потери: где было "жарко"

У Скоробагача на это время тестами не подтвержден вирус COVID-19. Однако вчера он еще раз сдал анализы.

Напомним, согласно последним данным, в Украине подтвержден 41 случай COVID-19. Новые случаи зафиксированы в Киевской (1) и Тернопольской (1) областях. Сейчас в стране 3 летальных исхода от коронавируса.

В связи с быстрым распространением инфекции Кабмин объявил режим чрезвычайной ситуации в Киеве и Ивано-Франковской области. Однако никаких новых ограничений пока не предвидится.

Также смотрите, почему украинцы не воспринимают серьезно карантин и не соблюдают его:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков госпитализация коронавирус самоизоляция

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Метро закрыто, маршрутки забиты: что происходит с общественным транспортом
Метро закрыто, маршрутки забиты: что происходит с общественным транспортомУкраина
Карантин из-за коронавируса в Харькове: Кернес изменил решение
Карантин из-за коронавируса в Харькове: Кернес изменил решениеХарьков
Несмотря на указ Зеленского: в Харькове продолжает работать метро
Несмотря на указ Зеленского: в Харькове продолжает работать метроХарьков
В Украине закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре
В Украине закрыли метро в Киеве, Харькове и ДнепреПолитика
Правило 10: в Харькове разъяренные пассажиры разгромили трамвай (фото, видео)
Правило 10: в Харькове разъяренные пассажиры разгромили трамвай (фото, видео)Харьков
Карантин в Харькове: Кернеса просят пересмотреть решение
Карантин в Харькове: Кернеса просят пересмотреть решениеХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...