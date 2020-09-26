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Следствие по Ан-26 проверяет работу диспетчеров – Кучер

26 сентября, 23:07

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Глава Харьковской ОГА озвучил несколько возможных причин катастрофы

Следствие должно выяснить, почему при запросе на посадку самолета Ан-26, который впоследствии потерпел крушение, приоритет был предоставлен другому борту.

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Об этом заявил председатель Харьковской обласной госадминистрации Алексей Кучер, передает "Украина 24".

По его словам, сейчас важно разобраться с действиями диспетчера, которые ответили командиру Ан-26 только спустя время.

"Перед бортом Ан-26 был запрос на посадку другого самолета. И вопрос: почему люди, которые отвечали за посадку, получив информацию о неисправном двигателе у самолета с курсантами, предоставили приоритет именно другом борту. И ответили командиру только через минуту. А потом случилась катастрофа. Эта версия сейчас проверяется", – заявил Кучер.

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Он также озвучил основные версии авиакатастрофы – помимо ошибки диспетчеров глава области назвал теракт, халатность, неисправность на борту.

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Напомним, на месте крушения Ан-26 под Харьковом обнаружили "черные ящики", пока известно, что за 45 секунд – минуту перед падением с управляющим пилотом общался летчик – они обсуждали возможности посадки.

Мы также писали, что один из пилотов Ан-26, который разбился под Чугуевом, за день до трагедии звонил матери и говорил о неисправностях самолета.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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Харьков крушение катастрофа чугуев авиакатастрофа Ан-26 диспетчер
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