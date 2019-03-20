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Смертельная авария с участием полицейского в Харькове: за расследования взялось ГБР

Сегодня, 14:59

ГБР взялось за расследование дела о смертельной аварии с полицейским

Фото: ГБР / Facebook
Фото: ГБР / Facebook.
Смертельная авария с участием полицейского в Харькове: за расследования взялось ГБР //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/946/b31/5c8946b31627b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/946/b31/5c8946b31627b.jpg Харьков ГБР взялось за расследование дела о смертельной аварии с полицейским

За расследование аварии с участием начальника одного из отделов Нацполиции в Харьковской области, в которой погиб пешеход, взялись следователи Государственного бюро расследований.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, авария с участием полицейского произошла еще 8 марта – управляя автомобилем Toyota Avalon, он наехал на пешехода, который двигался по пешеходному переходу.

В Бюро отметили, что с 8 по 18 марта досудебное расследование по этому производству вели следователи управления Нацполиции в Харьковской области.

"Для проведения досудебного расследования материалы уголовного производства теруправление Государственного бюро расследований получило только 18 марта. Следователи ГБР изучают записи с камер видеонаблюдения и готовят ходатайство о проведении ряда экспертиз. Расследование проводится по факту "нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего тяжкие телесные повреждения или смерть потерпевшего", – сообщил директор теруправления ГБР Владимир Тимошко.

В ведомстве подчеркнули, что вопрос уведомления о подозрении, а также внесения ходатайства об отстранении от занимаемой должности участника ДТП, будет решен следователями ГБР после проведения первоочередных следственных действий.

Также в пресс-службе отметили, что, не сообщив сразу в теруправление ГБР о факте ДТП, должностные лица Нацполиции нарушили закон, который обязывает работников полиции безотлагательно сообщать о подобном происшествии директору теруправления Государственного бюро расследований.

"Директор ГБР Роман Труба инициировал перед председателем Национальной полиции вопрос о проведении служебного расследования действий сотрудников полиции", – говорится в сообщении.

Кроме того, следователи ГБР внесли в Единый реестр досудебных расследований производство по признакам преступления, предусмотренного статьей "сокрытие преступления, совершенного работником полиции".

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, Харьков, полицейский, смертельное ДТП, ГБР

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