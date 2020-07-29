Смертельное ДТП со "скорой" под Харьковом: появились новые подробности и фото

В жутком ДТП в селе Циркуны Харьковского района погибла 43-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

По данным копов, смертельная авария случилась поздно вечером 28 июля в районе дома № 1 на улице Соборной. Выяснилось, что "скорая" под управлением 60-летнего водителя ехала со включенными проблесковыми маячками со стороны автодороги "Киев-Харьков-Довжанский" в направлении села Липцы. В этот момент женщина перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода перед автомобилем Skoda. Легковушка тогда на встречной полосе движения пропускала автомобиль медиков, чтобы повернуть налево.

В результате ДТП женщина-пешеход погибла на месте.

"Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее мы писали, что в Киеве "скорая" столкнулась с Subaru. В результате аварии образовались большие пробки.

Также не так давно в столице на пересечении улиц Антоновича и Жилянской перевернулась "скорая".

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