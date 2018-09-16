Смертельное ДТП под Харьковом: водитель взят под стражу

Киевским районным судом Харькова в качестве меры пресечения для водителя иномарки, который 14 сентября врезался в остановку общественного транспорта, в результате чего погибла женщина и еще две госпитализированы, избран арест без права внесения залога.

"Суд поддержал требование прокуратуры и избрал арест, то есть, содержание в СИЗО без права на залог для водителя, который врезался в остановку общественного транспорта в поселке Васищево под Харьковом, в результате чего на месте погибла 42-летняя женщина, и еще двух женщин в возрасте 53 и 49 лет доставили в больницу", – отметили в прокуратуре.

Как сообщалось, 41-летний водитель автомобиля "Volkswagen", который двигался со стороны Харькова по трассе Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка, не справился с управлением. Легковушка съехала с проезжей части и врезалась в остановку общественного транспорта.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

Кроме того, как рассказывал ранее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД. По его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.