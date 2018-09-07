В центре Харькова на ходу загорелась легковушка

В центре Харькова во время движения загорелся легковой автомобиль Daewoo Lanos. Об этом сообщили в пресс-службе местного ГСЧС.

Инцидент произошел сегодня около 10:22 на улице Пушкинской в Киевском районе Харькова. В 10:25 спасателям удалось локализовать пожар, в 10:43 его полностью ликвидировали. На данный момент причина возгорания устанавливается.

"К месту происшествия прибыло два отделения службы спасения на автоцистернах. На момент их прибытия огнем был охвачен моторный отсек и салон автомобиля на площади 5 квадратных метров", – добавили в ГСЧС.

Не так давно в Коммунарском районе Запорожья загорелся автомобиль Fiat Doblo, пострадал его владелец. Мужчину госпитализировали в ожоговое отделение городской больницы.

А 21 августа в Харьковской области около поселка Дергачи во время движения загорелся легковой автомобиль ВАЗ. В легковушке загорелся моторный отсек. Водитель успел выбраться из салона и вызвал спасателей.

Кроме того,в Днепре на ходу загорелся Nissan, в салоне которого находилось двое детей.