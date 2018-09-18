Смертельное ДТП в Харьковской области: мотоцикл врезался в столб

Сегодня, 10:37

Авария произошла на трассе Мерефа – Павлоград

Фото: prykordonnya.info
Фото: prykordonnya.info

В Харьковской области мотоцикл врезался в столб, пилот скончался на месте аварии. Об этом говорится в оперативной сводке ХОГА.

ДТП произошло 17 сентября на трассе Мерефа – Павлоград, у села Таранивка Змиевского района области. Как выяснилось, водитель мотоцикла МТ-11 не справился с управлением, в результате чего и произошло столкновение. От полученных травм пилот мотоцикла скончался в больнице.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.             

Кроме того, как рассказывал ранее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД. По его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.
ДТП, харьковская область, мотоцикл, столб

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