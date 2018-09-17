В Николаеве женщина сбила двух пешеходов на "зебре"

В Николаеве, где ранее в баре произошла поножовщина и погиб мужчина, вечером в понедельник, 17 сентября, на ул. Космонавтов автомобиль Chevrolet сбил двух девушек на пешеходном переходе. Об этом сообщает местное издание Novosti-n.

Отмечено, что авто двигалось по ул. Космонавтов со стороны Херсонского шоссе в направлении пр. Мира.

"На пешеходном переходе в районе ул. Китобоев автомобиль сбил двух девушек, которые переходили дорогу. Одну девушку автомобиль задел по касательной – она упала и ушиблась локтем, а вот вторая попала прямо под колеса – ее забросило на капот, она ударилась о лобовое стекло и упала на дорогу. В бессознательном состоянии с места происшествия пострадавшую госпитализировала "скорая", о ее состоянии ничего не известно", – говорится в сообщении.

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По словам мужа женщины, которая управляла Chevrolet, пешеходы неожиданно выскочили на дорогу из-за маршрутки, поэтому его жена их сбила.

Со своей стороны, одна из пострадавших утверждает, что маршрутка остановилась перед пешеходным переходом, чтобы их пропустить, они начали переходить дорогу, и в этот момент их сбила легковушка.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

Кроме того, как рассказывал ранее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД. По его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.