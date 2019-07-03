Смертельное ДТП в Харьковской области: столкнулись легковушка, грузовик и маршрутка

Авария произошла, когда водителю легковушки стало плохо прямо во время движения

В Харьковской области произошло ДТП с грузовиком, маршруткой и легковушкой. Фото: Нацполиция

В Харьковской области недалеко от города Красноград 2 июля произошло крупное ДТП: столкнулись легковушка, грузовик и маршрутный автобус. В результате аварии погибли два человека – водитель легкового автомобиля и его пассажирка.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, столкновение произошло в 17:22, на 106 км автодороги "Красноград-Перещепино", когда водителю легкового Mercedes, 37-летнему жителю города Сумы, стало плохо во время движения.

"Он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым авто Mercedes с последующим столкновением грузовика с рейсовым автобусом сообщением "Сумы – Запорожье", – рассказали копы.







Водитель иномарки и его 39-летняя жена, которая сидела рядом на переднем сидении, погибли на месте. 12-летняя дочь погибшей была госпитализирована с перелом руки. Ее состояние медики оценивают, как удовлетворительное.

В настоящее время полиция решает вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения". Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, недавно в Черниговской области в ДТП погиб патрульный полицейский роты тактико-оперативного реагирования управления патрульной полиции региона сержант полиции Игорь Чмырь. Незадолго до смерти полицейскому исполнилось 24 года.

Напомним, недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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