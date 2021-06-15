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Смертельный пожар в доме престарелых в Харькове: под суд пойдет четыре человека

15 июня 2021 17:36

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Дом использовался незаконно – при строительстве была нарушена пожарная безопасность

Дом престарелых в Харькове, в котором произошел пожар. Фото: Прокуратура Харькова

Дом престарелых в Харькове, в котором произошел пожар. Фото: Прокуратура Харькова

В Харькове будут судить четырех человек по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности. В результате пожара тогда 15 человек погибли.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокуратура в Telegram.

Причиной ЧП стало нарушение требований пожарной безопасности, как при строительстве, так и при эксплуатации здания.

"Дом незаконно использовался для размещения пожилых людей, как гериатрической пансионат", – пишут в Прокуратуре.

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В результате пожара 15 человек погибли. Среди обвиняемых – владелец домовладения, арендатор дома и его жена – директор заведения и администратор, который координировал работу пансионата и при этом не был официально трудоустроен.

Напомним, пожар возник 21 января в 15:03 в частном доме на ул. Нижняя Гиевская, 150б. В ГСЧС классифицировали пожар как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

Кроме того, выяснилось, что нелегальный пансионат в Харькове, в результате пожара в котором погибли 15 человек, никто не проверял. По словам местных, работало заведение не один год, а жильцами сначала были наркозависимые.

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