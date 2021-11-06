Снимала у него жилье. В Харькове мужчина изнасиловал девушку

В Харькове по проспекту Тракторостроителей владелец квартиры изнасиловал 27-летнюю арендаторку жилья.
Об этом пишет пресс-служба полиции.
47-летнего жителя села Красный Кут ранее уже привлекали к уголовной ответственности за изнасилование в 1998 году. Сейчас мужчина работает дальнобойщиком, в Харьков вернулся 3 ноября.
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Мужчина признался в содеянном – сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
Следователь проводит досудебное расследование по части 1 статьи 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Ему может грозить лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.
Проблема сексуального насилия в Украине
Проблема сексуального насилия на Украине стоит весьма остро. Не менее 50% украинских женщин становились жертвами сексуальных домогательств, а около 8% украинок испытывали его на себе многократно.
Напомним, в Киеве 50-летний мужчина напал в лифте на двух девятилетних девочек, а затем совершил действия сексуального характера.
Ранее мы писали:
- В Ровно молодой человек изнасиловал 13-летнюю девочку. Злоумышленник заявил, что не понял, сколько лет было пострадавшей.
- В Одессе в один день изнасиловали девочку-подростка и 32-летнюю женщину. Мужчин задержали правоохранители, им объявили подозрения.
- В Киеве мужчину, который 5 лет развращал и насиловал дочь сожительницы, взяли под стражу. Сейчас девочке 14 лет.