Снимала у него жилье. В Харькове мужчина изнасиловал девушку

Полицейские задержали мужчину 6 ноября на рынке по улице Героев Труда

На Салтовке мужчина изнасиловал девушку, которая арендовала у него квартиру / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове по проспекту Тракторостроителей владелец квартиры изнасиловал 27-летнюю арендаторку жилья.

Об этом пишет пресс-служба полиции.

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47-летнего жителя села Красный Кут ранее уже привлекали к уголовной ответственности за изнасилование в 1998 году. Сейчас мужчина работает дальнобойщиком, в Харьков вернулся 3 ноября.

Мужчина признался в содеянном – сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Следователь проводит досудебное расследование по части 1 статьи 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Ему может грозить лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.

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Проблема сексуального насилия в Украине

Проблема сексуального насилия на Украине стоит весьма остро. Не менее 50% украинских женщин становились жертвами сексуальных домогательств, а около 8% украинок испытывали его на себе многократно.

Напомним, в Киеве 50-летний мужчина напал в лифте на двух девятилетних девочек, а затем совершил действия сексуального характера.

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