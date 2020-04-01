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СOVID-19 в Харькове: с инфицированным контактировали 16 врачей

1 апреля, 10:15

Тина Наринецкая

Сейчас медики находятся в самоизоляции

В Харькове с инфицированным коронавирусом контактировали 16 медиков. Сейчас они находятся на самоизоляции, рассказал во время брифинга глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

"На сегодняшний день подтверждено – один молодой человек, ему до 30 лет, об этом публично сообщалось, круг лиц, которые с этим человеком контактировали, тоже установлен. Это 17 человек. Из них 1 человек – это член семьи и, действительно, 16 врачей", – заявил он.

Кроме того, чиновник отказался комментировать, распространенную в соцсетях информацию о том, что зараженный относится к семье мэра города Геннадия Кернеса.

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"Ни лица – фамилия, имя, отчество, я не имею права сообщать, потому что это персональные данные", – отметил глава ОГА.

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Ранее мы писали, что в Харькове и области развернули 16 временных пунктов для приема людей. Две из этих палаток установили на территории областной инфекционной больницы в областном центре.

Также сообщалось, что в Харькове инфицирование коронавирусом подозревают у четырех человек, которые вернулись из-за границы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Харьков медики врачи заражение коронавирус подозрение самоизоляция

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