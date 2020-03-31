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  1. Последние новости Украины

В Харькове COVID-19 подозревают у туристов из Англии и Египта

31 марта, 13:12

Руслан Ровик

Харьковчан, у которых подозревают инфекцию, поместили в областную больницу

В Харькове у четырех человек, которые вернулись из-за границы, подозревают заболевание коронавирусом.

Как сообщили в областной государственной администрации, пациентов поместили в инфекционную больницу, их диагноз пока не подтвержден.

"Все четверо пациентов – жители Харькова. Один мужчина вернулся из Лондона, еще двое (мужчина и женщина) – члены одной семьи, были недавно в Польше. Один мужчина контактировал с сотрудником, который вернулся из Египта", - рассказали в Харьковской ОГА.

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Ранее мы сообщали о том, что в Ивано-Франковской области ожидают второй волны заболеваний коронавирусом через две-три недели, когда проявятся симптомы у заробитчан, вернувшихся из-за границы.

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Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 31 марта

Напомним, что по состоянию на утро 31 марта в Украине число заболевших коронавирусом возросло до 549 человек. 13 зараженных умерли, а восемь сумели побороть инфекцию и выздоровели.

Стоит добавить также, что украинский врач-педиатр Евгений Комаровский назвал тех, кто не входит в группу риска коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Египет Польша Харьков инфекция англия коронавирус подозрение

Источник: Сегодня

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