В Харькове COVID-19 подозревают у туристов из Англии и Египта

Харьковчан, у которых подозревают инфекцию, поместили в областную больницу

В Харькове у четырех человек, которые вернулись из-за границы, подозревают заболевание коронавирусом.

Как сообщили в областной государственной администрации, пациентов поместили в инфекционную больницу, их диагноз пока не подтвержден.

"Все четверо пациентов – жители Харькова. Один мужчина вернулся из Лондона, еще двое (мужчина и женщина) – члены одной семьи, были недавно в Польше. Один мужчина контактировал с сотрудником, который вернулся из Египта", - рассказали в Харьковской ОГА.

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Ранее мы сообщали о том, что в Ивано-Франковской области ожидают второй волны заболеваний коронавирусом через две-три недели, когда проявятся симптомы у заробитчан, вернувшихся из-за границы.

В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 31 марта

Напомним, что по состоянию на утро 31 марта в Украине число заболевших коронавирусом возросло до 549 человек. 13 зараженных умерли, а восемь сумели побороть инфекцию и выздоровели.

Стоит добавить также, что украинский врач-педиатр Евгений Комаровский назвал тех, кто не входит в группу риска коронавируса.

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