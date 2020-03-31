В Харькове и области развернули палатки для приема больных с COVID-19

В регионе развернули 16 пунктов приема больных с коронавирусом

В Харькове и области развернули 16 временных пунктов для приема людей, больных коронавирусом.

Об этом заявил спикер областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Игорь Лупандин, сообщает "Суспільне".

По его словам, две палатки установили на территории областной инфекционной больницы в областном центре, и в ней – несколько раскладных кроватей и твердотопливная печь.

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Планируется, что в этих временных пунктах врачи смогут проводить первичный осмотр пациентов с коронавирусной инфекцией и принимать решения об их дальнейшей госпитализации.

Ранее мы сообщали о том, что в Ивано-Франковской области ожидают второй волны заболеваний коронавирусом через две-три недели, когда начнут проявляться симптомы у заробитчан, вернувшихся из-за границы.

Напомним, что по состоянию на утро 31 марта в Украине число заболевших коронавирусом возросло до 549 человек. При этом 13 зараженных умерли, а восемь побороли инфекцию и выздоровели.

Стоит добавить также, что педиатр Евгений Комаровский назвал тех, кто не входит в группу риска коронавируса.

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