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Спецпроект "Экожизнь по-харьковски": как в области сортируют отходы

Сегодня, 10:52

"Сегодня" запускают серию публикаций об экологических проблемах Харькова и области

Люботин. В микрорайоне Ромашка зарабатывают на сортировке. Фото: facebook.com
Люботин. В микрорайоне Ромашка зарабатывают на сортировке. Фото: facebook.com.
Спецпроект "Экожизнь по-харьковски": как в области сортируют отходы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f5a/6f4/5c8f5a6f4602c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f5a/6f4/5c8f5a6f4602c.jpg Харьков «Сегодня» запускают серию публикаций об экологических проблемах Харькова и области

С приходом весны в Харькове, как и во многих городах страны, обнажается масса проблем, которые касаются окружающей среды. Чтобы разобраться в их причинах и отыскать пути решения, мы запускаем спецпроект "Экожизнь по-харьковски".

Каждые две недели корреспонденты "Сегодня" будут рассказывать об актуальных вопросах, которые помогут сделать жизнь в городе и области комфортнее. Первый выпуск мы решили посвятить раздельному сбору отходов. Еще в начале 2018 года в Украине вступил в силу закон, обязывающий граждан сортировать твердые бытовые отходы, однако складывать пластик, стекло и бумагу в разные кучи начали единицы. В то же время в городе и области продолжает расти число стихийных свалок.

ОБЛАСТЬ. В Змиеве чиновники решили массово прививать культуру сортировки отходов. Уже весной в городе с населением в 14 500 человек обещают оборудовать 10 площадок контейнерами для сбора стекла, бумаги, пластика и металлолома. А вот в некоторых районах поселка Боровая (население 5600 человек) уже отделяют пластик и стекло.

"В будущем думаем в рамках общественного бюджета поставить контейнеры для бумаги", — рассказала нам представитель организации "Общественная служба Украины" Валерия Гонтарь.

Первые шаги в направлении сортировки делают и жители Чугуева (32 400 жителей), правда, только на территории отдельных ОСМД. Так, во дворах многоэтажек по ул. Харьковской, 137, и по ул. Гвардейской, 46, установлены контейнеры для раздельного сбора бытового мусора, стекла, пластика и бумаги, которые купили благодаря конкурсу развития громад "Вместе в будущее". На 50% проект профинансировали из облбюджета, 45% выделили из горказны, 5% денег дали сами жильцы.

Чугуев. Во дворах многоэтажек появились специальные контейнеры. Фото: facebook.com

"Отныне значительно легче поддерживать чистоту на площадке, мусор не растаскивают животные, не разносит ветер, контейнеры защищены от осадков", — рассказали в горсовете.

Появилась и небольшая прибыль. Однако не обходится и без проблем: дворникам приходится перебирать некачественно отсортированные отходы, а хорошо разделенный мусор, на котором можно подзаработать, воруют.

Несколько лет практикуют сортировку отходов и в поселке Песочин.

"Силами социального предпринимательства установили около 40 контейнеров для сбора стекла и ПЭТ-бутылок. Сначала собирали отдельно еще бумагу и металл, но эти фракции оказались неэффективными. Местные путают контейнеры с мусором и контейнеры с раздельным сбором", — рассказал председатель ОО "Добрая воля" Артем Костецкий.

ХАРЬКОВ. А вот жители мегаполиса без проблем могут сортировать лишь пластик: в некоторых дворах есть контейнеры для сбора ПЭТ-тары. Другие виды ТБО несут в экохаб в пер. Подольском, 9, или сдают в мобильный пункт "Приюти пакет", курсирующий раз в две недели по разным районам города.

Харьков. В специальном экохабе сортируют разные виды отходов. Фото: facebook.com

"Важно понимать, что отсортированные отходы — это вторсырье, ресурс. Более того, мы можем минимизировать отходы и повторно использовать многие вещи", — рассказала Анна Прокаева, которая координирует движение "Kharkiv Zero Waste".

Сортировщики и спецплощадки

В Люботине жители микрорайона Ромашка самостоятельно обустроили место для раздельного сбора и утилизации отходов и даже начали получать от этого доход. С ноября домовой комитет принимает на утилизацию пластик и стекло не только со своего квартала, но и от жильцов соседних домов.

"Когда мы навели порядок у себя и во всем микрорайоне, начали помогать району Водяное и Барвинок", — говорит председатель домкомитета Александр Золотарев.

Из минусов раздельного сбора ТБО здесь отмечают низкую культуру утилизации и нехватку спецмашин, ведь стекло, бумагу и пластик в одном авто перевозить неудобно. Многие все еще бросают отходы без разбора в одно ведро, потому "ромашковцам" пришлось отыскать двух сортировщиков стекла и бумаги.

"Половину сырья они забирают себе в качестве платы за работу, а вторую часть мы складируем в подвале дома. Когда наберется достаточный объем, вывезем и сдадим в специальные пункты. За вырученные деньги мы делаем ремонт, облагораживаем территорию, проводим разные мероприятия", — рассказал председатель.

Раздельный сбор отходов начинают практиковать и в Малиновской ОТО. Здесь около многоэтажек появились специальные контейнеры, а в будущем нововведение появится и в частном секторе.

"Мы хотим окультурить эти площадки: оградить, забетонировать, закупить баки", — рассказал глава Малиновской ОТГ Николай Семерьянов.

Напомним, в Полтавской области на трассах собирают мусорный "урожай". Больше всего мусора коммунальщики собирают на стоянках габаритного транспорта.

Также мы писали, что украинцы бывают настолько равнодушными, что иногда готовы жить в беспорядке. Как пример – многоэтажки, где есть мусоропроводы. Жители ленятся выносить мусор на улицу, забивают им трубопроводы и жалуются на антисанитарию в подъездах.

Тем временем шведы превратили сбор мусора в спорт. Новый фитнес-тренд – сочетание спорта и общественно полезной работы. Мусор, который собрали плоггеры попадет в мусорные баки, а затем – на переработку или сжигание.

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Тег экология, мусор, отходы, сортировка мусора

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АВТОР:

Таисия Ерохина

Источник:

Сегодня

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