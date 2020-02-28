Стало известно, какие рейсы проверят на коронавирус в аэропорту "Харьков"

В Харькове, как и в других регионах Украины, готовятся к "проникновению" смертельного коронавируса, который охватил уже много стран.

"На рейсах – Дортмунд (Германия)-Харьков, Шарм-эль-Шейх (Египет)-Харьков и Тель-Авив (Израиль)-Харьков внедрены дополнительные меры безопасности", – сообщает пресс-служба аэропорта "Харьков".

Помимо этого, у пилотов будут уточнять информацию о здоровье пассажиров – не жаловался ли кто на плохое самочувствие в небе. Если таковы окажутся, больным вызовут скорую и врачей, которые отправят их в изоляторы для дальнейшего обследования.

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В частности, в харьковском аэропорту готовят персонал – людей снаряжают дополнительными защитными средствами. Также представители санитарно-карантинного пункта всем пассажирам указанных рейсов будут измерять температуру.

Фото: facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya/

Ранее пограничники Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины сообщили, что получили 1000 масок, 1000 пар перчаток и 15 термометров для дистанционного определения температуры. Также в области есть 100 тест-наборов для выявления нового коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что если в Днепропетровской области у кого-то заподозрят коронавирус, для них уже определили больницы. В Днепре этих людей отправят в 21 больницу, а в Кривом Роге – в 1 инфекционную больницу. Также уже готовы базы для обсервации потенциально зараженных. Это здание ГСЧС находится где-то в области и неэксплуатируемое. Его проверяют на пригодность.

А в Харькове из-за распространения коронавируса купить медицинские маски стало проблематично, кроме того, они сильно подорожали по всей стране.

О том, как проверяют людей на украинских границах – смотрите в сюжете:

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