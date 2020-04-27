Стало известно, кто "принес" коронавирус в психбольницу в Харьковской области

Отделение, в котором произошла вспышка, закрыли на карантин

Коронавирус в Харьковскую областную психиатрическую больницу №1 в селе Стрелечья могла занести санитарка, которая там работала. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.

"Эпидемиологическое исследование еще идет, но уже можно предположить, что болезнь была занесена санитаркой, которая там работала. Она живет в другом населенном пункте и на данный момент находится там на самоизоляции. Само село Стрелечья, где расположена больница, закрыто. Установлены блокпосты, никто не может проехать или выехать оттуда, за исключением медработников и местных жителей", – рассказал Кучер.

На данный момент в больнице зафиксировали 11 случаев COVID-19 – диагноз подтверждили лабораторно. Результаты еще 30 анализов пока неизвестны. Отделение, в котором произошла вспышка, сейчас закрыли на карантин.

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Кучер добавил, что у людей, которые контактировали с первой зараженной, симптомов коронавируса не было.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области COVID-19 заболела двухлетняя девочка. Ребенок находится на самоизоляции.

Напомним, сейчас в Украине лабораторно подтвердили 9009 случаев COVID-19.

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