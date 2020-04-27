Заболела двухлетняя девочка: появились новые данные о коронавирусе в Харьковской области

В Харьковской области коронавирусную инфекцию подтвердили у 196 человек. Самой младшей пациентке – всего два года, сообщил в своем Telegram-канале председатель местной облгосадминистрации Алексей Кучер.

Сейчас девочка находится на самоизоляции. Ребенка отделили от мамы, ведь у нее тоже подтвердили COVID-19. За малышкой постоянно наблюдает педиатр. Ее состояние здоровья медики оценивают как удовлетворительное, жалоб на самочувствие пока нет.

По словам чиновника, за последние сутки ситуация в области немного усложнилась – за последние сутки тут обнаружили 49 новых случаев COVID-19. Их зафиксировали в Харькове, Змиевском, Лозовском и Богодуховском районах.

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"К сожалению, за последние сутки два человека с подтвержденным коронавируса умерло – харьковчане 37 и 68 лет. В обоих были сопутствующие заболевания, в частности, токсический гепатит", – добавил Кучер.

На данный момент 85 больных в области госпитализированы, а 94 – находятся на самоизоляции. Двух пациентов подключили к аппаратам ИВЛ. С начала эпидемии в регионе от COVID-19 удалось вылечить 15 людей, а жизни 4 зараженных спасти не удалось.

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Также примечательно, что среди больных – 53 медики: и медицинские сестры, и санитары, и врачи. Больных медиков обнаружили в:

Харьковской городской клинической больнице №13

Харьковской областной клинической больнице

Центре экстренной неотложной помощи и медицины катастроф,

Харьковской городской поликлинике №25

Валковской ЦРБ

Изюмской ЦГБ Песчанской Богоматери

Змиевской ЦРБ

туберкулезном санатории "Владимирский"

Институте патологии позвоночника и суставов им. Ситенко

Областной психиатрической больнице №1

Волчанской ЦРБ

Харьковской городской поликлинике №21

Харьковской городской клинической детской больнице №16

Военно-медицинском клиническом центре Северного региона

Харьковской городской больнице №25

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Ранее мы сообщали, что в Харьковской областной психиатрической больнице №1 зафиксировали вспышку коронавируса.

Напомним, на данный момент в Украине лабораторно подтвердили 9009 случаев COVID-19. Из них 220 оказались летальными, а 864 пациентов удалось вылечить.

Скорость распространения коронавируса по областям Украины

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