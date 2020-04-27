Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,14
29,33
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Заболела двухлетняя девочка: появились новые данные о коронавирусе в Харьковской области

27 апреля, 13:40

Тина Наринецкая

Сейчас ребенок находится на самоизоляции

В Харьковской области коронавирусную инфекцию подтвердили у 196 человек. Самой младшей пациентке – всего два года, сообщил в своем Telegram-канале председатель местной облгосадминистрации Алексей Кучер.

Сейчас девочка находится на самоизоляции. Ребенка отделили от мамы, ведь у нее тоже подтвердили COVID-19. За малышкой постоянно наблюдает педиатр. Ее состояние здоровья медики оценивают как удовлетворительное, жалоб на самочувствие пока нет.

По словам чиновника, за последние сутки ситуация в области немного усложнилась – за последние сутки тут обнаружили 49 новых случаев COVID-19. Их зафиксировали в Харькове, Змиевском, Лозовском и Богодуховском районах.

Реклама

"К сожалению, за последние сутки два человека с подтвержденным коронавируса умерло – харьковчане 37 и 68 лет. В обоих были сопутствующие заболевания, в частности, токсический гепатит", – добавил Кучер.

На данный момент 85 больных в области госпитализированы, а 94 – находятся на самоизоляции. Двух пациентов подключили к аппаратам ИВЛ. С начала эпидемии в регионе от COVID-19 удалось вылечить 15 людей, а жизни 4 зараженных спасти не удалось.

В тренде
На Донбассе не утихают вражеские обстрелы: два бойца ВСУ ранены

Также примечательно, что среди больных – 53 медики: и медицинские сестры, и санитары, и врачи. Больных медиков обнаружили в:

  • Харьковской городской клинической больнице №13
  • Харьковской областной клинической больнице
  • Центре экстренной неотложной помощи и медицины катастроф,
  • Харьковской городской поликлинике №25
  • Валковской ЦРБ
  • Изюмской ЦГБ Песчанской Богоматери
  • Змиевской ЦРБ
  • туберкулезном санатории "Владимирский"
  • Институте патологии позвоночника и суставов им. Ситенко
  • Областной психиатрической больнице №1
  • Волчанской ЦРБ
  • Харьковской городской поликлинике №21
  • Харьковской городской клинической детской больнице №16
  • Военно-медицинском клиническом центре Северного региона
  • Харьковской городской больнице №25

Реклама

Ранее мы сообщали, что в Харьковской областной психиатрической больнице №1 зафиксировали вспышку коронавируса.

Напомним, на данный момент в Украине лабораторно подтвердили 9009 случаев COVID-19. Из них 220 оказались летальными, а 864 пациентов удалось вылечить.

Скорость распространения коронавируса по областям Украины

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков карта харьковская область больные инфекция заражение коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: статистика за 27 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 27 апреля и все подробности из регионовУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 27 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 27 апреляУкраина
Вспышка коронавируса в Харьковской области: в селе перекопали дороги, чтобы закрыть въезд и выезд
Вспышка коронавируса в Харьковской области: в селе перекопали дороги, чтобы закрыть въезд и выездХарьков
Заразились медики детской и психиатрической больниц: как распространяется коронавирус в Харьковской области (карта)
Заразились медики детской и психиатрической больниц: как распространяется коронавирус в Харьковской области (карта)Харьков
В Харьковской области больницу закрыли на карантин из-за COVID-19
В Харьковской области больницу закрыли на карантин из-за COVID-19Харьков
Украина празднует Пасху: видео онлайн-трансляций богослужений
Украина празднует Пасху: видео онлайн-трансляций богослуженийУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...