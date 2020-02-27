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Столкновения на "Барабашово": копы задержаны 53 человека (фото, видео)

27 февраля, 17:51

Среди пострадавших оказался начальник территориального отдела полиции

В Харькове после стычек на рынке "Барабашово" в полицию были доставлены 53 человека – для выяснения личностей и проведения следственных действий.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

Копы отметили, что им известно о шестерых пострадавших – пятерых гражданских и одном полицейском, который оказался руководителем территориального отдела.

Кроме того, следствие выясняет, какое оружие применялось во время столкновений – у задержанных изъяли резиновые баллончики и резиновые дубинки, а на месте столкновений нашли боевую гранату и пистолет.

Сейчас полиция продолжает осмотр места происшествия и лиц, которые причастны к противоправным действиям.

Также стало известно, что информация по факту столкновений была внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье "массовые беспорядки", которая грозит лишением свободы на срок до восьми лет.

Ранее мы сообщали о том, что участниками стычки оказались торговцы рынка и сотрудники охранного агентства.

По информации местных журналистов, причиной столкновений стали планы сноса 1500 торговых точек дя строительства дороги.

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Харьков барабашово задержание столкновения

Источник: Сегодня

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