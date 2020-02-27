Столкновения на "Барабашово": появились новые подробности и видео

По данным полиции, на месте стычек находилось до 100 человек

В полиции сообщили новые подробности столкновений на харьковском рынке "Барабашово".

По данным областного управления Нацполиции, сигнал о массовых стычках поступил стражам порядка 27 февраля, около 11:30.

"В сообщении говорилось о том, что по улице Амурской возле рынка "Барабашово" собралось более 100 человек, гремят взрывы", – отметили копы.

По словам начальника харьковской полиции Валерия Сокуренко, было изъято несколько резиновых дубинок, газовые баллончики. Также устанавливается вид оружия, применявшегося во врем конфликта.

"В отделение полиции доставлены 20 человек, которых сейчас опрашивают. От слезоточивого газа также пострадали несколько полицейских", – говорится в сообщении.

Между тем, на харьковском Telegram-канале "Раклы" были опубликованы видео столкновений, которые сделали очевидцы.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Также появился ролик о результатах досмотров участников столкновений. На этих кадрах можно увидеть в том числе и оружие, найденное на месте происшествия.

Стоит напомнить, что в предыдущих сообщениях стражей порядка говорилось о том, что участниками столкновений стали предприниматели и сотрудники охранного агентства, а неизвестные злоумышленники применяли пиротехнику и слезоточивый газ.

Харьковчане также предположили, что причиной конфликта стало намерение снести около полутора тысяч торговых павильонов "Барабашово", чтобы построить дорогу.

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