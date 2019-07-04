Потерпевшие в страшном ДТП в центре Харькова написали обращение к президенту

Пострадавшие от столкновения Зайцевой и Дронова просят взять расследование под контроль

Пострадавшие от страшного ДТП обратились к Зеленскому. Фото: Таисия Ерохина, Сегодня

Пострадавшие по делу в ДТП на Сумской в центре Харькова, которое произошло 18 октября 2017 года, когда шесть пешеходов погибли и еще пятеро получили травмы, решили обратиться к президенту Украины и в Государственное бюро расследований.

Родственники погибших и сами пострадавшие в аварии надеются получить контроль над расследованием резонансного ДТП.

Правозащитница Лариса Матвеева сообщила, что обращение к главе государства будет отправлено, как только документ подпишут все желающие потерпевшие.

"Мы отправим его в Администрацию президента, чтобы Владимир Зеленский имел возможность поручить рассмотреть его определенному человеку, возможно, обобщить те проблемы, которые будут обнаружены и отреагировать на них. Не путем давления на суд, а основываясь на гарантирование прав, предусмотренных законом, для граждан", – объяснила адвокат.

Кроме того, потерпевшие напишут обращение не только президенту, но и в Государственное бюро расследований.

"Мы требуем проверить все факты и в отношении следствия, и в отношении госпожи Федирко, чтобы виновное лицо, из-за которого люди получили страдания, ответило перед законом, поскольку прокуратура мер не предприняла", – сказал адвокат Дмитрий Марцонь.

Игорь Берченко, потерявший младшую дочь Диану, возмущен тем, что сначала Елена Зайцева признала вину в суде, а затем потребовала 5 лет условно в апелляции.

"Мы со своей женой спасаемся только на работе. В выходные дни мы уходим куда-то, потому что это невозможно дома переносить. И вот мы видим эту апелляцию. Это настоящий цинизм", – объяснил мужчина, потерявший младшую дочь, а старшая дочь из-за полученных травм получила инвалидность.

"Водители продолжают нарушать. И если Зайцеву, Дронова накажут, то, возможно, кто-то из других водителей задумается, что не в праве ломать или забирать чью-то жизнь", – считает Оксана Евтеева, которая в аварии потеряла сестру и мужа Александра Евтеева.

Мама погибшего Александра, Светлана Винниченко, приехала в этот день в Харьков из Сум.

"Оказывается, 10 лет – для кого-то слишком много. Это так для тех, кто никогда никого не терял", – сказала она.

Женщина признается, что уже ничего не хочет в жизни, только надеется, что этот процесс остановит таких, как Волков (следователь, – Авт.), Федирко (нарколог, – Авт.) и будет показательным для каждого садящегося за руль.

"Каждое судебное заседание – очередная смерть для нас. И только вместе с общественностью мы сможем встряхнуть эту страну и сломаем систему", – сказала Винниченко.

Обратилась к общественности и сестра погибшей Нины Кобесевой, Тина Шевцова.

"У меня двое детей, я хочу их защитить, хочу, чтобы наше законодательство защищало таких, как мы, чтобы мы не обращались так – через телевидение, не просили, не умоляли на коленях о помощи. Чтобы это было должным", – сказала девушка.

У потерпевшей Людмилы Фабрис ДТП унесло дочку и внучку.

"Мысль о них не покидает меня целый день. Единственная радость, когда я вижу их во сне, живыми. Жизнь разделилась на до и после", – призналась женщина, добавив, что возмущена затягиванием дела и надеется на разрешение проблемы президентом.

Не смогла приехать, но прислала видеобращение киевлянка Оксана Нестеренко.

"До сих пор я прохожу реабилитацию по восстановлению ноги, которое является очень дорогостоящим и болезненным. Также пострадала моя нервная система, которая не дает в полной мере заниматься любимой работой", – объяснила она.

Обратилась с помощью видео и жительница Кременчуга Анна Комар. Девушка все еще не может жить без лекарств и постоянно чувствует боли.

Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Спустя неделю один из пострадавших скончался в больнице.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

26 февраля нынешнего года в Харькове Киевский районный суд приговорил обоих водителей к 10 годам лишения свободы. А 22 марта приговор был обжалован адвокатом Геннадия Дронова – Сергеем Перепелицей. 26 марта приговор обжаловала и адвокат Зайцевой – Юлия Плетнева.

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