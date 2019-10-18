Страшное ДТП под Харьковом: грузовик врезался в легковушку – один погибший, четверо раненых

В Харьковской области произошло серьезное ДТП / Фото: Нацполиция

В Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легковушки, в котором погиб один человек и еще четверо были травмированы, в том числе восьмимесячный мальчик.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, грузовой автомобиль врезался в легковушку, которая была припаркована на обочине.

"В Харьковской области в результате аварии погиб водитель легковушки. Еще четыре человека с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения", – говорится в сообщении.

Копы отметили, что авария произошла 17 октября, около 15:20, на трассе Харьков – Красноград – Перещепино, когда грузовик MAN врезался в припаркованный на обочине легковой автомобиль ВАЗ.

"В результате ДТП погиб 29-летний водитель легковушки. Его 22-летнюю жену и ребенка 2019 года рождения с травмами доставили в больницу города Новомосковск Днепропетровской области. Еще один 51-летний пассажир автомобиля ВАЗ и 35-летний водитель грузовика были доставлены для обследования в Красноградскую больницу", – рассказали в полиции.

Открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения". Все обстоятельства происшествия устанавливают сотрудниками полиции.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения.

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